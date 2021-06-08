Söke'de çalışanların tamamı kadınlardan oluşan akaryakıt istasyonu hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Söke'de çalışanların tamamı kadınlardan oluşan akaryakıt istasyonu hizmete girdi

Söke'de çalışanların tamamı kadınlardan oluşan akaryakıt istasyonu hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde Milas kara yolu üzerinde tüm çalışanları kadınlardan oluşan akaryakıt istasyonu hizmete alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Milas kara yolu üzerinde tüm çalışanları kadınlardan oluşan akaryakıt istasyonu hizmete alındı.

İş yeri sahibi Bülent Arıcı, gazetecilere altısı üniversite mezunu toplam 8 kadının görev yapacağı istasyonun kente hayırlı olmasını diledi.

Arıcı, "Harika bir operasyon oldu. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir. Bu istasyon yüzde 100 kadın gücüyle hizmet verecek. Kızlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Çalışanlardan Ayşin Acar, istasyonun verdiği hizmetle farklılaşacağını belirtirken Ayyüce Kayıtkan da iş yerinde mutlu olduğunu, takım ruhuyla hareket ettiklerini söyledi.

Çalışanlardan Mülkiye Kocakulak ise bazı insanların erkek çalışanlara alışkın olduğu için ön yargılı olabildiğini ancak genel olarak güzel geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin aşılanmasına yarın başlanacağını bildirdi
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin aşılanmasına yarın başlanacağını bildirdi
Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyelerinin ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılarının yarından itibaren yapılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyelerinin ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılarının yarından itibaren yapılacağını duyurdu.
Deniz salyası şimdi de Karadeniz'de! Profesör yaklaşan tehlikeye dikkat çekti: Böyle giderse biz de karşı karşıya kalacağız
Deniz salyası şimdi de Karadeniz'de! Profesör yaklaşan tehlikeye dikkat çekti: Böyle giderse biz de karşı karşıya kalacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Selçuk Balcı Erkan Petekkaya
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Merih Demiral Rıza Çalımbay Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Söke'de çalışanların tamamı kadınlardan oluşan akaryakıt istasyonu hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 20:44:47. #1.16#

title