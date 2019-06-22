Söke'de bir kadın evinde ölü bulundu

Söke'de bir kadın evinde ölü bulundu

Aydın' bağlı Söke ilçesinin merkez mahallelerinden Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşayan Gülümser Özgöncan evin çatı katında ölü bulundu.

Söke'de bir kadın evinde ölü bulundu

Aydın' bağlı Söke ilçesinin merkez mahallelerinden Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşayan Gülümser Özgöncan evin çatı katında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olduğu ve oğlu ile gelini ile aynı evde yaşadığı belirtilen Gülümser Özgöncan'dan haber alınamayınca, durumdan şüphelenen yakınları polis eşliğinde eve girdi. Polis evin çatı katında kadının yerde yattığını gördü. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden kadının vücududnun çeşitli yerlerinde darp ve yara izleri olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri cinayet süphelisi oğul M.Ö.'yü aramaya başladı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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