Söke'de bir AVM'de aşı istasyonu kuruldu
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Söke'de bir AVM'de aşı istasyonu kuruldu

Söke'de bir AVM'de aşı istasyonu kuruldu
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Sağlık

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir alışveriş merkezinde oluşturulan aşı istasyonunda, Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir alışveriş merkezinde oluşturulan aşı istasyonunda, Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Novada AVM'de kurulan aşı istasyonu, randevusuz olarak hizmet veriyor.

Aşı standını ziyaret eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, aşılama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Dr. Açıkgöz, şunları kaydetti:

"An itibariyle Aydın'da birinci dozda 752 bin sayısına ulaştık. Gün geçtikçe bunu daha da fazla yaygınlaştırıp hem çalışan konforu açısından hem de vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde aşılanmasını sağlamak istiyoruz. Çok geç saatlere kadar büyük özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu illetten bir an önce kurtuluruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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