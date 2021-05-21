Söke'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kuşadası-Söke yolu Novada mevkisinde Gürkan Ferhatoğlu'nun kullandığı 48 AAP 72 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez