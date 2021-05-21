Söke'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Söke'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Söke'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası-Söke yolu Novada mevkisinde Gürkan Ferhatoğlu'nun kullandığı 48 AAP 72 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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