Söke'de Azerbaycan şehitleri için lokma hayrı yapıldı
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Söke'de Azerbaycan şehitleri için lokma hayrı yapıldı

05.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:52
Söke'de Azerbaycan şehitleri için lokma hayrı yapıldı

AK Parti Söke İlçe Başkanlığınca, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için lokma hayrı yapıldı.

AK Parti Söke İlçe Başkanlığınca, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için lokma hayrı yapıldı.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen programda vatandaşlara lokma dağıtıldı, dualar edildi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, yaptığı konuşmada Ermenistan'ın uluslararası hukuku hiçe saydığını söyledi.

Azerbaycan ile "tek millet, iki devlet" olduklarını aktaran Yavuz, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, öz kardeşlerimize yapılan bu alçak saldırılar asla karşılıksız kalmayacaktır. Gökteki ay da yıldız da şahittir ki geçmişte olduğu gibi bugün de can Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes de Azerbaycan halkının yanında olduklarını ifade etti.

Programa MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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