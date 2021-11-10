Söke'de "Ata'ya Saygı Bisiklet Turu" oldukça ilgi gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söke'de "Ata'ya Saygı Bisiklet Turu" oldukça ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Söke'de

10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Söke Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi himayesinde çeşitli okullardan öğrenciler ve Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü'nün desteği ile bisiklet turu düzenlendi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Söke Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi himayesinde çeşitli okullardan öğrenciler ve Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü'nün desteği ile bisiklet turu düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan Ata'ya Saygı Bisiklet Turu başlangıcında İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de bulundu. Bisiklet turu katılımcıları ile sohbet eden Kaymakam Güney, öğrencilere 10 Kasım ile ilgili mesajlarını iletti, bisiklet turunda başarılar diledi. Kaymakam Güney günün anısına katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi.

100 civarında katılımcı ile gerçekleşen Ata'ya Saygı Bisiklet Turu, Yenikent üzerinden Fevzipaşa ve Aydın caddesi güzergahından tekrar başlangıç noktası Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. - AYDIN

Söke'de Ata'ya Saygı Bisiklet Turu oldukça ilgi gördü

Söke'de Ata'ya Saygı Bisiklet Turu oldukça ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu

Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title