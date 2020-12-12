Söke'de aşırı yağış karayolunu trafiğe kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Söke'de aşırı yağış karayolunu trafiğe kapattı

12.12.2020 22:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:44

Söke'de aşırı yağış karayolunu trafiğe kapattı Aydın'ın Söke ilçesinde yoğun sağanak yağışlar etkili oldu.

Söke'de aşırı yağış karayolunu trafiğe kapattı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde yoğun sağanak yağışlar etkili oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle karayolu trafiğe kapandı.

İki gündür aralıklı şekilde seyreden yağış Söke ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan derenin taşmasına neden oldu. Derenin taşmasıyla yüksek kısımlardan gelen çamur yığınları Söke-Milas Karayolu'nun tek taraflı ulaşıma kapattı.

Söke'de gün boyu etkisini sürdüren yağışlar Yenidoğan Mahallesi'nde dereyi taşırdı. Derenin taşması sonucu Söke-Milas karayolu tek taraflı ulaşıma kapandı. Trafik karayolunun tek şeridinden kontrollü olarak verilirken, sürücüler, Güllübahçe Mahallesindeki alternatif yolu kullanarak yollarına devam etmek zorunda kaldı. Seyir halindeki bir tır, sel sularının getirdiği çamurlara saplandı. Bu arada Savuca Deresi'nin de taştığı öğrenildi.

Karayolu ekipleri ile Söke Belediyesi ekipleri trafiğe kapanan yola iş makineleriyle müdahale etti. Kepçeler yolda biriken çamurları kamyonlara yükleyerek temizledi. Jandarma ve Bölge trafik ekipleri trafiğin kontrolü için bölgede önlem aldı.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek de bölgeye gelerek incelemede bulundu, bölgedeki yetkililerden bilgi aldı.

Söke'de aşırı yağış karayolunu trafiğe kapattı
Söke'de aşırı yağış karayolunu trafiğe kapattı
Söke'de aşırı yağış karayolunu trafiğe kapattı
Söke'de aşırı yağış karayolunu trafiğe kapattı
Söke'de aşırı yağış karayolunu trafiğe kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LEVENT TUNCER

İlgili Haberler

Söke'de droneli trafik denetimi yapıldı
Söke'de droneli trafik denetimi yapıldı
Kısıtlama saatinde D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu
Kısıtlama saatinde D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu
Söke'de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem uygulandı
Söke'de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem uygulandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Merve Dizdar Demet Özdemir
Spor Neymar Pierre Webo Adem Ljajic Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk İzmir Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Söke'de aşırı yağış karayolunu trafiğe kapattı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 22:44:21. #1.14#
title