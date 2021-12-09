Söke'de aşırı sıcaktan etkilenen 34 incir üreticisine ödeme yapılacak

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde yaz aylarında aşırı sıcaklıktan etkilenen 34 incir üreticine ödeme yapılacağı belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Söke'ye bağlı Yamaç, Argavlı ve Sazlı bölgelerinde yapılan tespitlerin ardından, olumsuz hava şartlarından etkilendiği belirlenen toplam 460 dekarlık alanda, üretim yapan 34 üreticiye destekleme yapılacak. Yapılan belirlemelere göre bin adete yakın mahsuldar ağacın etkilendiği belirtilirken, olumsuz hava şartlarından etkilenen bu alanlarda üretim yapan 34 üreticiye toplam 600 Bin TL ödeme yapılacağı ifade edildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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