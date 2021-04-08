Söke'de aşçı ve şefler polislerin gününü kutladı

Aydın'ın Söke ilçesinde aşçı ve yemek şefleri, Polis Haftası kapsamında hazırladıkları pastayı polislere ikram etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde aşçı ve yemek şefleri, Polis Haftası kapsamında hazırladıkları pastayı polislere ikram etti.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği üyeleri, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette aşçı ve şefler tarafından hazırlanan polis üniformasının resmedildiği pasta kesildi.

Federasyonun kadın kolları başkan Yardımcısı Ayşe Güzelses, gazetecilere, "Pandemi sürecinde oldukça yorgun düşen polislerimizi bir nebze olsun mutlu etmek istedik. Onların hakkı ödenmez." dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez