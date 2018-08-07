Söke'de Açık Hava Sinema Günleri

Söke'de Açık Hava Sinema Günleri

Aydın'ın Söke ilçesinde "Açık Hava Sinema Günleri" başladı.

Söke'de Açık Hava Sinema Günleri

Aydın'ın Söke ilçesinde "Açık Hava Sinema Günleri" başladı.

Söke Belediyesince gerçekleştirilen sinema günlerinin ilki Latmos Çarşısı'nda yapıldı.

"Yol Ayrımı" filminin izlendiği etkinlikte gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Süleyman Toyran, "Birer gün arayla sinema günleri etkinliğimiz olacak. İlk günde güzel bir kalabalık var." diye konuştu.

Başkan Toyran, fırsat buldukça vatandaşlarla birlikte film izleyeceğini söyledi.

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