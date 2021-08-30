Söke'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bayrak yürüyüşü düzenlendi

Aydın'ın Koçarlı, Germencik ve Söke ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı.

Aydın'ın Koçarlı, Germencik ve Söke ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı.

Söke Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Üsteğmen Mustafa Hanay, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Daha sonra İlçe Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi zeybek gösterisi yaptı.

Törene Kaymakam Soner Zeybek, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim, Söke Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, gaziler, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez