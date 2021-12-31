Söke'de 2021 yılında toplam 795 çift dünya evine girdi

Söke'de Belediyesi Evlendirme Memurluğu'ndan edinilen bilgiye göre 2021 yılında toplam 795 çift evlendi. Bu evliliklerde Söke'ye 23 yabancı gelin, 4 yabancı damat geldi.

Yapılan evlilikler sonucu Söke'ye Almanya'dan 6, Cezayir'den 4, Azerbaycan'dan 2, Ukrayna, Belçika, Britanya, Özbekistan, Hollanda, Bulgaristan, Çin, İran, KKTC, Polonya ve Fas'tan birer olmak üzere toplam 23 yabancı gelin geldi. Söke'nin Almanya, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan'dan da toplam 4 yabancı damadı oldu. Sökeliler toplam 16 ülke ile evlilikler gerçekleştirdi.

Söke Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2021 yılında 3 cezaevi nikahı kıyılırken, ay ortalamalarına bakıldığında en düşük nikah 19 adet ile Mayıs ayında kıyıldı, en yoğun ay ise 137 nikah ile 2021 yılı Ağustos ayı oldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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