Söke'de 2021 yılı pamuk toplama ücretleri açıklandı - Haberler Ekonomi
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Söke'de 2021 yılı pamuk toplama ücretleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Söke'de 2021 yılı pamuk toplama ücretleri açıklandı

2021 yılı makine ile pamuk toplama ücretleri belli oldu.

2021 yılı makine ile pamuk toplama ücretleri belli oldu. Söke Ziraat Odası Meclis toplantısında karar alınırken, kamuoyuna açıklandı.

Söke Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada; "Makine toplama ücreti 2021 yılı için dekar bazında 210 TL (İkiyüzon) KDV dahil, preseli makine ücreti KDV dahil 230 TL olarak 14 Eylül 2021 tarihinde yapılan meclis toplantımızda belirlenmiştir. Nakliye hariçtir. 2021 yılına ait 1 kg pamuğun toplama ücreti sosyal ve ekonomik koşullar göz önüne alınarak dayı başı ücreti dahil 1,35 TL olarak belirlenmiştir" denildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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