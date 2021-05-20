Söke'de 2 bin adet Türk Bayrağı dağıtıldı
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Söke'de 2 bin adet Türk Bayrağı dağıtıldı

Söke'de 2 bin adet Türk Bayrağı dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle meydanlarda kısıtlı sayılarla yapılabilen bayram kutlamalarında, Söke Belediyesi bayram coşkusunu yine evlere, sokaklara taşıdı.

Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle meydanlarda kısıtlı sayılarla yapılabilen bayram kutlamalarında, Söke Belediyesi bayram coşkusunu yine evlere, sokaklara taşıdı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle hazırlanan programda şehir turu atıldı. Söke halkı böylesi bir coşkuyu öylesine özlemiş ki, sokaklarda ve evlerinden coşkuya eşlik etti.

"2 bin adet bayrak dağıtıldı"

Söke Belediyesi ekiplerince 2 bin adet Türk Bayrağı dağıtımı yapılırken; ses sistemi ile marşlar ve yapılan anonslar coşkuya coşku kattı.

Akşam saatlerinde Söke'nin merkezi anons sisteminden İstiklal Marşı başta olmak üzere bayram coşkuna anlam katan marşlar da çalındı. Belediye binası üzerinden havai fişek atılırken; Söke'nin birçok noktasından görülen havai fişek 19 Mayıs'ta gökyüzünü renklendirdi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, "Bayram coşkusunu vatandaşlarımızla uzaktan da olsa yürek yüreğe paylaşmak istedik. Vatandaşlarımızın ilgisi ve katkıları bunda başarılı olduğumuzu gösteriyor. Sökelilere ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz Söke Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız" dedi. - AYDIN

Söke'de 2 bin adet Türk Bayrağı dağıtıldı
Söke'de 2 bin adet Türk Bayrağı dağıtıldı
Söke'de 2 bin adet Türk Bayrağı dağıtıldı
Söke'de 2 bin adet Türk Bayrağı dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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