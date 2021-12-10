Söke'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Haberler
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Söke'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Söke'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve İnsan Hakları Kurulu Üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programın ardından kurul üyeleri, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğündeki nezarethane, sorgu odaları ve avukat görüşme odasını gezdi.

Katılımcılar daha sonra Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Ercan Haytoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı Söke İşletme Fakültesindeki seminere katıldı.

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AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

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