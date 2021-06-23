Söke'de 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
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Söke'de 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Söke'de 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesindeki uyuşturucu operasyonda, 1 kilo 185 gram skunk ele geçirildiği bildirildi.

Aydın'ın Söke ilçesindeki uyuşturucu operasyonda, 1 kilo 185 gram skunk ele geçirildiği bildirildi.

Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Söke'ye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine, bir otomobili takibe aldı.

Sazlı Mahallesi girişinde otomobili durduran polis ekipleri, araç içindeki İ.A. ile Ö.Ş'nin üzerinde ve otomobilde arama yaptı.

Aramada motor kısmına saklanmış 1 kilo 185 gram skunk ile 3 bin 700 Türk lirası ve 300 dolar ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili İ.A'yı gözaltına aldı.

Söke'de 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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