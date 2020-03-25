Söke Çayı Islahı 1. Kısım Sözleşmesi imzalandı
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Devlet Su İşleri, Aydın, Söke, Güncel

Söke Çayı Islahı 1. Kısım Sözleşmesi imzalandı

Ocak ayı başında ihalesi yapılan Söke Çayı Islahı 1. Kısım Yapım İşi ile ilgili ihaleyi alan yüklenici firma ile Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

25.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:09
Söke Çayı Islahı 1. Kısım Sözleşmesi imzalandı

Ocak ayı başında ihalesi yapılan Söke Çayı Islahı 1. Kısım Yapım İşi ile ilgili ihaleyi alan yüklenici firma ile Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda; "Bölge Müdürlüğümüz ile Selim Sultan Parlak arasında 'Aydın-Söke Çayı Islahı 1. Kısım' sözleşmesi 25 Mart 2020 tarihinde imzalanmıştır" denildi.

Yapılan açıklamada; sözleşme bedelinin 7 milyon 727 Bin 454 TL olduğu belirtilirken, işin süresinin 700 takvim günü olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada; "Proje kapsamında Söke ilçe merkezinden geçen, Söke Çayı ıslah edilerek Söke ilçe merkezi ve 2 bin 350 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş; ilçe merkezi estetik bir görüntüye kavuşması ve vatandaşlarımızı rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik ortadan kalkmış olacaktır" denildi.

Söke'nin 25 yıldır kanayan yarası olan Söke Çayı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "8 Ocak 2020 yılında ihalesi yapılan Söke Çayı Islah çalışması ile ilgili DSİ ile Yüklenici firma arasında gerekli iş sözleşmesi bugün imzalanmıştır. Allah nasip eder büyük bir aksilik olmaz ise, 15 Mayıs'ta ilk kazmayı vurup Söke Çayına iş makinelerini sokacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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