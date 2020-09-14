Söke Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor
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Söke Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından, Söke Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor.

Söke Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor
14.09.2020 09:40 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:45

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından, Söke Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor. Söke Çayı'ndaki çalışmaların tamamlanması ile taşkınların önüne geçilecek.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Söke Çayının ilçe merkezinden geçen 2 bin 655 metrelik kısmında ıslah çalışmaları DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından aralıksız devam ediyor. Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla Söke ilçe merkezi ve 2 bin 360 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunacak. Ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanarak, ilçe merkezi estetik bir görüntüye kavuşacak ve vatandaşları rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik ortadan kaldırılmış olacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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