Söke Borsa pamukta desteklemelerin artmasını istedi
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Söke Borsa pamukta desteklemelerin artmasını istedi

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, pamukta verimin düşüklüğüne dikkat çekerek desteklemelerin artması, girdi maliyetlerinde indirimin faydalı olacağını söyledi.

Söke Borsa pamukta desteklemelerin artmasını istedi
18.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:08

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, pamukta verimin düşüklüğüne dikkat çekerek desteklemelerin artması, girdi maliyetlerinde indirimin faydalı olacağını söyledi.

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel açıklamasında; "Söke coğrafi konumundan dolayı tarımsal avantaja sahip bir ilçemizdir. Tarım üretiminde kendi kendimize yeter duruma gelmek ve gelecekte gıda konusunda rahat olmamız için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Dünyanın gördüğü bu en büyük kriz döneminde ülkemizdeki tarımsal üretimin iyi olması neticesinde gıda konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. Bu durum tarım sektörünün ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Söke'mizin en önemli ürünlerinden olan pamuk ise geçen yıllara göre ekili alanda düşüş olmuştur. İşlenmeyen tarım arazilerine sahip çıkmalıyız. Tarımsal arazileri ön plana çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Sezonda Pamuktaki hastalık oranlarının yüksek olması nedeni ile verim düşük gözükmektedir. Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi pamuk sezonu için daha etkili olacaktır. Bulunduğumuz koşullara göre modern tarımın ön planda olması gerekmektedir. Desteklemelerin artması ve üreticilerimize mazot gübre konusunda indirim uygulanması tarımsal sektöre daha faydalı olacaktır" dedi.

Ayçiceği ve mısır üretiminin geçen senelere göre ekim alanın fazla olduğunu gözlemlediklerini belirten Nejat Sağel; "Temennim üreticinin ürettiği ürünlerin hak ettiği değeri bulmalarıdır. Planlı üretimin etkinleştirilmesi, her türlü salgına karşı ülkemize önemli bir savunma mekanizması sağlayacaktır. Üreticilerin ve tüccarın memnuniyeti ekonomimize pozitif bir ivme kazandıracaktır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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