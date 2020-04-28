Söke Bilim ve Sanat Merkezi koruyucu siper üretti
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Söke Bilim ve Sanat Merkezi koruyucu siper üretti

Söke Bilim ve Sanat Merkezi, yüz koruyucu siperlik konusunda sadece ilçe kamu kurum ve kuruluşlarına değil aynı zamanda Türkiye çapında da birçok ildeki kamu kurumlarına siperlik gönderiyor.

Söke Bilim ve Sanat Merkezi koruyucu siper üretti
28.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:37

Söke Bilim ve Sanat Merkezi, yüz koruyucu siperlik konusunda sadece ilçe kamu kurum ve kuruluşlarına değil aynı zamanda Türkiye çapında da birçok ildeki kamu kurumlarına siperlik gönderiyor.

Söke Bilim ve Sanat Merkezi, ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarına bin 550 adet yüz koruyucu siper teslimatı yaparken; 4 bin 730 adedi Konya, Bartın, Kars, Bingöl, Karabük, Rize, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi, Çankırı, Balıkesir'in Karesi ilçesi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Bursa'nın Nilüfer ve Mustafa Kemalpaşa ilçeleri ve Sinop Bilim Sanat Merkezleri başta olmak üzere Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nün de dahil olduğu Türkiye genelinde toplamda bin 6 bin 280 adet yüz koruyucu siperliğin teslimatını yaptı.

Merkezde ayrıca, koronavirüs nedeniyle nefes almakta güçlük çeken hastalara hava borusu takılması esnasında kullanılan laringoskop ile ucundaki 5.5 mm çapındaki kamera vasıtasıyla işlem esnasında görüntü alınabilen ve entübasyon işlemi gerektiren hastalarda kullanılmak üzere gerekli olan laringoskop üretimine de başlandı. Şu ana kadar 8 adet video laringoskop üretilerek 6 adeti Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş yaptığı açıklamada, başarının bir ekip işi olduğunu ve böyle zor zamanlarda Bilim ve Sanat Merkezleri'nin üzerlerine düşen görevleri başarıyla yerine getirdiklerini ve özellikle Söke Bilim ve Sanat Merkezi'nin ismini tüm Türkiye'ye duyurduğunu ifade ederek çalışmalarda emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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