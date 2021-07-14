Söke Belediyespor, altyapıya yetenekli sporcular kazandıracak
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Söke Belediyespor, altyapıya yetenekli sporcular kazandıracak

Söke Belediyespor, altyapıya yetenekli sporcular kazandıracak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Söke Belediyespor futbol yaz okulu çalışmaları 97 öğrencinin katılı ile başladı.

Söke Belediyespor futbol yaz okulu çalışmaları 97 öğrencinin katılı ile başladı.

Söke Belediyesi, Söke Belediyespor ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan futbol yaz okulunda 97 öğrenci bulunuyor. Ahmet Arat, İsmail Arat, Selçuk Maltepe, Yağız Pullukçu ve Gamze Özen'in eğitmen olarak yer aldığı futbol yaz okulunda 2009-2010-2011-2012 doğumlu kız ve erkek çocuklar yer alıyor. Futbol yaz okulunda 9 da kız öğrenci var.

Söke Şehir Stadı'nda gerçekleşen Söke Belediyespor futbol yaz okulu çalışmasını, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de ziyaret etti. Çocuklarla buluşan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel eğitmen ve öğrencilere başarılar diledi. 35 yıl önce Söke'de futbol başta olmak üzere spor altyapısının güçlü olması gerektiğini söylediğini ifade eden Başkan Tuncel; "Belediye Başkanı olduktan sonra en fazla gerçekleştirmeyi istediğim işlerden biri de buydu. Söke Belediyespor çatısı altında futbol ve diğer branşlarda altyapıyı güçlendirip, Söke'nin ve ülkenin spor camiasına yetenekli ve güçlü sporcular yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Söke Belediyespor futbol yaz okulunun çalışması nedeniyle Söke Şehir Stadı şenlik havası yaşarken, tribünde çocuklarını izlemeye gelen veliler de bulundu. Çalışmayı ziyaret edenler arasında Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Belediyesi Spor Komisyonu üyesi Fuat Evren Gül, Söke İlçe Gençlik ve Spor Müdürü A. Turan Günen de yer aldı.

30 Haziran'da kayıtların tamamlanmasının ardından 5 Temmuz tarihi itibariyle çalışmalarına başlayan ve ücretsiz olarak gerçekleşen futbol yaz okulunda; 2009-2010 yaş grubu 48, 2011-2012 ve 2013 yaş grubu 40 erkek, 9 da kız öğrenci bulunuyor. Katılan tüm öğrencilere şort, tişört ve sırt çantası dağıtımı yapıldığı ifade edildi. - AYDIN

Söke Belediyespor, altyapıya yetenekli sporcular kazandıracak
Söke Belediyespor, altyapıya yetenekli sporcular kazandıracak
Söke Belediyespor, altyapıya yetenekli sporcular kazandıracak
Söke Belediyespor, altyapıya yetenekli sporcular kazandıracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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