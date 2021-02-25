Söke Belediyesinde, tarihi konaktan eşya çaldığı öne sürülen personelle ilgili soruşturma başlatıldı

Söke Belediyesi, belediyenin mülkiyetinde bulunan tarihi konaktan birkaç parça eşya çaldığı ileri sürülen personelle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Söke Belediyesi, belediyenin mülkiyetinde bulunan tarihi konaktan birkaç parça eşya çaldığı ileri sürülen personelle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bir belediye çalışanının Aydın Caddesi'nde bulunan tarihi konaktan birkaç parça eşya aldığının ileri sürüldüğü belirtildi.

Şüpheli hakkında belediyece disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldığı belirtildi.

Çalındığı öne sürülen eşyanın tarihi eser özelliği taşımayan, hurda niteliğinde olduğunun belirlendiği de açıklamada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun