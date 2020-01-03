Söke Belediyesi yangının izlerini sildi
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Söke Belediyesi yangının izlerini sildi

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan çatı yangının izleri Söke Belediyesi tarafındann yapılan temizlik çalışması ile silindi.

03.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:23
Söke Belediyesi yangının izlerini sildi

'ın ilçesinde çıkan çatı yangının izleri tarafındann yapılan temizlik çalışması ile silindi.


Söke'nin Atatürk Mahallesi Gürel Sokak'ta meydana gelen evde çıkan yangında çatı katı kül oldu. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın ev sakinlerinin fark etmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası eve yardım elini uzatan Söke Belediyesi ekipleri oldu. Söke Belediyesi ekipleri yangın olayının yaşandığı evde geniş çaplı temizlik çalışması yaparken, yangın enkazının izlerini sildi.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel başta olmak üzere Söke Belediyesi ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür eden ev sahibi Vedat Öncel; "Yeni yıla böyle bir olayla girdik. Korku yaşadık ve ucuz atlattık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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