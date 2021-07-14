Söke Belediyesi ürettiği unu, vatandaşla buluşturdu
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Söke Belediyesi ürettiği unu, vatandaşla buluşturdu

Söke Belediyesi ürettiği unu, vatandaşla buluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Söke Belediyesi tarafından üretilen buğdaydan elde edilen un, Sökeli vatandaşlarla buluştu.

Söke Belediyesi tarafından üretilen buğdaydan elde edilen un, Sökeli vatandaşlarla buluştu.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla atıl arazilerin değerlendirilerek üretime kazandırıldığı tarım projesi kapsamında; üretimi yapılan buğdaylar, una dönüştü. Elde edilen un "Üretimi ve Bereketi paylaşıyoruz" diyerek, Söke Belediyesi tarafından vatandaşlarla buluşturuldu. Bir kilogramlık paketler halindeki paketlenen un, Çarşamba pazaryeri alanında vatandaşlara dağıtıldı. Beş kilogramlık hazırlanan diğer paketler ise ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine ulaştırılacak.

Çarşamba pazaryerinde yapılan dağıtımda Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli, Mustafa İberya Arıkan, Destek Hizmetleri Müdür V. ve Başkan Yardımcısı M. Kemal Sevindik de bulundu. Un dağıtım alanı yanında Söke Belediyesi Mobil Hizmet Aracı da konuşlanarak vatandaşlara sıcak havada su ve limonata ikramında bulundu.

Yapılacak dağıtım kapsamında Söke Belediyesi tarafından üretilen unların, Söke'de ihtiyaç sahibi 3 Bin haneye ulaştırılacağı ifade edildi. - AYDIN

Söke Belediyesi ürettiği unu, vatandaşla buluşturdu
Söke Belediyesi ürettiği unu, vatandaşla buluşturdu
Söke Belediyesi ürettiği unu, vatandaşla buluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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