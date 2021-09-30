Söke Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söke Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Söke Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi' başlarken, Söke Belediyesi de tarımsal ürün ve üretimlerin tanıtıldığı standı ile zirvedeki yerini aldı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi' başlarken, Söke Belediyesi de tarımsal ürün ve üretimlerin tanıtıldığı standı ile zirvedeki yerini aldı.

Söke Belediyesi ve Sökeli Kadın Kooperatifi tarafından açılan stant oldukça ilgi görüyor. CHP'li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla İstanbul'da düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi, İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla açılışı yapılan 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde 160 belediye, 300 kooperatif yer alıyor. Söke Belediyesi ve Sökeli Kadın Kooperatifi tarafından açılan stant ilk günden ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı.

Söke Belediyesi'nin kendi arazisinde ürettiği buğdaydan elde edilen un, yine bu undan kadın kooperatifi tarafından üretilen tarhana ve erişte, yine kadın kooperatifi tarafından üretilen incir pestili, kekik suyu, ev yapımı sabun gibi ürünlerin yer aldığı stantta; yine Söke'nin coğrafi işaretli ürünü tatlı maya, Söke'de üretilen zeytin ve zeytinyağı tanıtılıyor. - AYDIN

Söke Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı

Söke Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Sezai Temelli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens William
Spor Balotelli Stefan Kuntz Sergen Yalçın Arda Kardeşler Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Aziz Sancar Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Söke Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:59:34. #1.11#