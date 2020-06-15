Söke Belediyesi sınavlar öncesi okullarda dezenfektasyon çalışması yaptı Söke Belediyesi 20 Haziran'da gerçekleşecek LGS ve 27 Haziran'da gerçekleşecek YKS sınavı öncesinde okullarda ilaçlama ve dezenfektasyon çalışması başlattı.

Söke Belediyesi 20 Haziran'da gerçekleşecek LGS ve 27 Haziran'da gerçekleşecek YKS sınavı öncesinde okullarda ilaçlama ve dezenfektasyon çalışması başlattı. Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ve tedbirleri kapsamında, Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sınav yapılacak tüm okullarda ilaçlama çalışması yapılıyor.

Söke'de 20 Haziran günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS)'na 35 okulda yaklaşık bin 600 öğrenci katılacak. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla geçen hafta okulların bahçelerinde başlatılan temizlik çalışmalarının yanı sıra Söke Belediyesi ekiplerince ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları da başlatıldı. ekipler, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için sınıfları, ortak kullanım alanları olan koridorlar ve okul bahçesi oturma gruplarını dezenfekte ediyor.

Pandemi sürecinin başından bu yana Söke Belediyesi olarak kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Zeki Yeşil; "Sürecin başından bu yana tüm resmi daireler düzenli olarak dezenfekte edildi. İbadete açılan camilerimiz de başta olmak üzere bu türlü çalışmalarımız devam ediyor. Şimdide sınavlar öncesi okulları dezenfekte çalışması gündem geldi. Milli Eğitim'in bize verdiği listeye göre tüm okullarda temizliklerin ardından ilaçlama ve dezenfektasyon çalışması yapılıyor. Bu hafta LGS, önümüzdeki hafta da YKS sınavı öncesinde ilaçlama yapılacak. Çocuklarımızın güvenli şekilde sınava girmeleri için çalışıyoruz" dedi.

Pandemi süreci boyunca cadde ve sokakları, pazaryerlerini, meydanları sürekli olarak dezenfekte ettiklerini söyleyen Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Lütfiye Öner ise "Koronavirüs tedbir çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi de çocuklarımızın hijyenik ortamda sınava girmesi için belediye ekipleri olarak çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA