Söke Belediyesi'nin karakış desteği sürüyor

Söke Belediyesi, ekonomik zorluklar içinde bulunan vatandaşlara karakış desteği de devam ediyor.

Özellikle zorlu pandemi döneminde dar gelirli ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlardan sıcak elini sakınmayan Söke Belediyesi, Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu ekonomik dalgalanmada da vatandaşlara gıda, giyim, yakacak yardımları devam ediyor. Söke Belediyesi'nin hayırsever vatandaşlarla, yardıma muhtaç vatandaşları buluşturduğu giysi bank faaliyetlerine devam ederken; Söke Belediyesi'nin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı saha ekipleri tarafından gıda ve yakacak yardımları da adreslere dağıtılıyor.

Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışı gereği Söke'de de kimsenin yatağa aç girmemesi, her evin bacasının tüterek sıcak bir yuva haline gelmesi için çaba sarf ediliyor. Yapılan yardımlar vatandaşlara ekonomik anlamda katkı ve büyük bir destek anlamına gelirken; bu yardımlar son yıllarda hayatı alt üst eden pandemi Covid-19 salgın döneminde de kesintisiz devam ettirildi. 2021 yılında bin 757 haneye gıda yardımı, 2 bin 262 haneye un yardımı, kış ayları başından bu yana ise 300 haneye yakacak odun yardımı yapıldı. Diğer taraftan Söke Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Giysi Bank'tan da ihtiyaç sahibi 596 kişiye giysi yardımı yapıldı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Belediyemize gelen başvurular inceledikten sonra ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yardımlarımız yapılıyor. Zorlu hayat koşulları ve ekonomik süreçte vatandaşlarımızın yanların olmaya onlardan belediyemizin sıcak elini hissettirmeye gayret ediyoruz. Mutlu bir toplum için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - AYDIN