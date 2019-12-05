Söke Belediyesi'nden yanan iş yerine yardım eli
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Söke Belediyesi'nden yanan iş yerine yardım eli

Söke'de, önceki hafta sonu koltuk döşeme atölyesinde yangın çıkmıştı.

05.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:57
Söke Belediyesi'nden yanan iş yerine yardım eli

'de, önceki hafta sonu koltuk döşeme atölyesinde yangın çıkmıştı. Çeltikçi Mahallesi Futbol Sokak üzerinde bulunan yangın iş yerini küle çevirmişti. yanan iş yerine yardım elini uzattı.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla harekete geçen ekipler yaptıkları çalışmayla yanan iş yerindeki enkazı kaldırdı. Kapsamlı bir çalışma yapan belediye ekipleri, yangında büyük hasar gören iş yerini kapsamlı bir şekilde temizleterek, yangının izlerini sildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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