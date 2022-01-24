Söke Belediyesi'nden Tuzlama - Haberler
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Söke Belediyesi'nden Tuzlama

Söke Belediyesi'nden Tuzlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son günlerde etkili olan aşırı soğuk havalar nedeniyle Söke adeta buz tuttu.

SÖKE, AYDIN (İHA) - Son günlerde etkili olan aşırı soğuk havalar nedeniyle Söke adeta buz tuttu. Soğuk havalarla birlikte yaşanan buzlanma ve don olayı ile ilgili olarak Söke Belediyesi gerekli müdahaleleri yaptı.

Söke Belediyesi ekiplerince, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ilçe merkezinde bazı noktalarda yaşanan buzlanmaya karşı, tuzlama çalışması yapıldı. Yollarda vatandaşların ve sürücülerin güvenliği için çalışmaların devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Söke Belediyesi'nden Tuzlama

Söke Belediyesi'nden Tuzlama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Söke Belediyesi, Söke, Yerel, Haber

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