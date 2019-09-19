Söke Belediyesi'nden şehit ve gaziler anısına lokma hayrı

Söke Belediyesi'nden şehit ve gaziler anısına lokma hayrı

19 Eylül Gaziler Günü anma programı çerçevesinde, şehitler ve gaziler anısına lokma hayrı gerçekleştirildi.

19.09.2019 12:38
Söke Belediyesi'nden şehit ve gaziler anısına lokma hayrı

19 Eylül Gaziler Günü anma programı çerçevesinde, şehitler ve gaziler anısına lokma hayrı gerçekleştirildi.


Söke Belediyesi tarafından dökülen lokmanın dağıtımı belediye meydanında gerçekleşti. Etkinliğe Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan, Söke Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Yıldırım katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et