Söke Belediyesi Kardeş Şehirler Gençlik Proje çalışması için Almanya'da

Söke Belediyesi heyetinin de yer aldığı kardeşler arası gençlik projesi çalışmaları Söke Belediyesinin Alman Kardeş Şehri Schönebeck'te başladı.

Söke Belediyesinin Alman Kardeş Şehri Schönebeck Belediyesince ERASMUS Projesi olarak hayata geçirilecek olan 'Kardeş Şehirler Arası Gelecekte Yapılacak İş Birliği' Konuların ele alınacağı seminer çalışmaları Schönebeck (ELBE) şehrinde başladı.

Söke Belediyesi adına Muharrem Gören ve Berkay Özdemir'in katıldığı projede ev sahibi Schönebeck Belediyesi'nin yanı sıra Litvanya'nın Trakai ve m ve İsveç'in Unnaryd kentinden genç katılımcılar yer alıyor. Seminerde kardeş şehirler arasında sosyal ve kültürel bağların güçlenmesi ve gençler tarafından hayata geçirilebilecek projelerle ilgili beyin fırtınası yapılıyor.

Markus Bauddisch'in Proje Koordinatörlüğünde 02-06 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan seminere katılan şehirlerin gençlik heyetleri Schönebeck Belediye Başkanı Bert Knoblauch'u da ziyaret ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA