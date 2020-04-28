Söke Belediyesi binasında çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Söke ilçesinde belediye binasının üçüncü kat balkonunda klima motorunda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.
28.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:27
Aydın'ın Söke ilçesinde belediye binasının üçüncü kat balkonunda klima motorunda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, belediye binasının Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğünün bulunduğu bölümün balkonunda yer alan klima motoru aniden alev aldı.
Belediye güvenlik personeli, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.
Kaynak: AA