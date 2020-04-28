Söke Belediyesi binasında çıkan yangın söndürüldü
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Söke Belediyesi binasında çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde belediye binasının üçüncü kat balkonunda klima motorunda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Söke Belediyesi binasında çıkan yangın söndürüldü
28.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:44

Aydın'ın Söke ilçesinde belediye binasının üçüncü kat balkonunda klima motorunda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, belediye binasının Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğünün bulunduğu bölümün balkonunda yer alan klima motoru aniden alev aldı.

Belediye güvenlik personeli, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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