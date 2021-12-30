Söke Belediye Başkanı Tuncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söke Belediye Başkanı Tuncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile görüştü

Söke Belediye Başkanı Tuncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN (İHA) - Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Söke'ye yapılacak olan yatırımların değerlendirildiği ziyarette; Başkan Tuncel, Başkan Çerçioğlu'nun Söke'ye ve Aydın'a yaptığı yatırımlardan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu ise Başkan Tuncel'e nazik ziyaretleri için teşekkür edip Aydın genelindeki yatırımların durmaksızın devam edeceğini belirtti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title