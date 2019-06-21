Söke Basket Spor Kulübü kısa sürede başarıları yakaladı

2016 yılında kurulan genç bir kulüp olmasına rağmen bugün 475 sporcuya sahip Söke Basket Spor Kulübü, kısa sürede büyük başarılara imza attı.

2018-2019 basketbol sezonunu da iyi değerlendiren Söke Basket, bu sezon 18 kategoride müsabakalara çıktı, bu kategorilerden 10'unda ise derece yaptı. Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde iki yıl üst üste mücadele etme başarısını da gösteren Söke Basket Spor Kulübü, ilçenin BAL Liginde mücadele eden ilk ve tek takımı olma özelliğini de referansları arasına kattı.

Aydın ili genelinde basketbolda en fazla kategoriyle, en fazla sporcuya sahip kulübü olan Söke Basket; Büyük erkeklerde Aydın il şampiyonu, U-18 ve U16 kategorilerinde il dördüncüsü, U-11'de ise il üçüncüsü oldu. U-10 kategorisinde ise il üçüncüsü oldu. Kızla kategorisinde ise U-18'de il üçüncüsü olmayı başaran Söke Basket, U-16'da il ikincisi, U-14B'de il şampiyonu, U-14A ve U-12 kategorilerinde il ikincisi olmayı başardı.

Yaz tatilini sporcularıyla iyi değerlendirmeye gayret eden kulüp, U12, U14 ve U16 takımları ile Çanakkale Assos'da kampta bulunuyor.

Söke Basket Spor Kulübü Antrenörü Barış Koyuncuoğlu; "Söke'de basketbol sporuna yeni bir ivme getirdiğimizi düşünüyorum. Çocuklarımızdan itibaren basketbolu sevdiren, Söke'de basketbol seyrini keyifli hale getiren ve Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi müsabakalarıyla Söke'mizi birçok basketbol takımıyla tanıştıran bir kulüp olduk. Sporda elbette elde edilen başarılan yaptığımız işi taçlandırsa da basketbol sporuna verdiğimiz hizmet bizleri daha çok mutlu ediyor. Bu anlamda bizlere destek veren genç sporcularımızın aileleri başta olmak üzere, yanımızda olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Daha nice başarılı sezonlar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA