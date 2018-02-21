Söke Bağarası'nda Kanalizasyon Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nün il genelinde başlattığı büyük altyapı dönüşümü hamlesi hızla sürüyor.

Halkın talepleri doğrultusunda önemli projelere imza atan ASKİ, son olarak Söke Bağarası'nda başlattığı ve önemli mesafe kaydettiği kanalizasyon altyapısı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yakından takip ettiği projede faaliyetler kısa zamanda tamamlanarak mahalle uzun yıllardır beklediği kanalizasyona ASKİ eliyle kavuşacak.

Bağarası Mahallesi'nde halkın talebine kayıtsız kalmayan ve çalışma başlatan ASKİ Genel Müdürlüğü, 9,5 milyon TL yatırımla toplamda 34.000 metre hat çalışması gerçekleştirecek. ASKİ'nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yapımları başlayacak. Ekipler alt ve üst yapıda sorunsuz bir Bağarası hedefiyle çalışmalarını günden güne artırıyor.

Bağarası Mahallesi'ni kanalizasyon altyapısına kavuşturacak olan çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Öztürk; "Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun yakından takip ettiği ve sürekli bilgi aldığı bu önemli proje ile Bağarası'nın kanalizasyon altyapısı hasretini noktalayacağız. Yaptığımız çalışma ile altyapı sorunlarını önemli ölçüde çözeceğiz. Çalışma takviminde belirtilen tarihten önce kanalizasyon çalışmalarını tamamlamayı amaçlıyoruz" dedi.

"Yatırımlar Artacak"

Bağarası kanalizasyonu başta olmak üzere il genelinde süren diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, "Alt ve üst yapıda sorunsuz ve sürdürülebilir bir Aydın için yoğun olarak çalışıyoruz. Birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Yatırımlarımız aralıksız sürecek" diye konuştu. - AYDIN