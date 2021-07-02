Söke Adliye Sarayı'nın yer tahsisi yapıldı
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Söke Adliye Sarayı'nın yer tahsisi yapıldı

Söke Adliye Sarayı'nın yer tahsisi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesine yapılacak olan yeni Adliye Sarayı arsasının, Adalet Bakanlığı'na tahsisi yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesine yapılacak olan yeni Adliye Sarayı arsasının, Adalet Bakanlığı'na tahsisi yapıldı.

Söke Adliye Sarayı'nın fiziki olarak son zamanlarda ihtiyacı karşılamakta zorlanması sebebiyle, Söke'ye yeni bir Adalet Sarayı kazandırmak için çalışmalara başlanmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında yeni Adalet Sarayı için alan tespitinde bulunuldu. Yeni hizmet binasının yapılması için belirlenen arsanın Milli Eğitim'e ait olması sebebiyle gerekli işlemlerin yapılmasının ardından arsanın Adalet Bakanlığı'na tahsisi gerçekleştirildi. Milli Eğitime tahsis edilen 34 dönümlük hazine yerinin yeni adliye binası için Adalet Bakanlığı'na devredilmesinin ardından, yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alanda içinde otoparkı, yeşil alanı olan yatay mimari planlı Adliye Kompleksi, bölgeye hizmet edecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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