Söke ADD'den "90 Türk Kadının Fotoğrafları" Sergisi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Söke ADD'den "90 Türk Kadının Fotoğrafları" Sergisi - Haber
Atatürkçü Düşünce Derneği, 8 Mart, Söke, Güncel

Söke ADD'den "90 Türk Kadının Fotoğrafları" Sergisi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Söke Şubesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle başarıları ile isim yapmış 90 Türk Kadının fotoğraflarını sergiledi.

09.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:53
Söke ADD'den

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Söke Şubesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle başarıları ile isim yapmış 90 Türk Kadının fotoğraflarını sergiledi.


Serginin açılış kurdelesini derneğin kurucu üyesi 91 yaşında ki Ruhsar Karadeniz ve Söke Belediye Başkan Yardımcısı Devrim Yerli birlikte kestiler. Katılımcılar arasında Söke Belediye Meclis Üyesi Yasemin Gürsoy ve çeşitli STK'ların temsilcileri de yer aldı. ADD Söke Şubesi Başkanı Makbule Erdoğan, Aydın çevresinde bir ilk olma özelliği taşıyan serginin en büyük amacının geçmiş Türk kadınları ile günümüz kadınlarının çağdaşlık ve başarı anlamındaki farklılıklarını gözler önüne sermek olduğunu söyledi.


Erdoğan açıklamasında; "Ne yazık ki günümüz kadınları gelişmişlikten çok uzaktalar. Yıllar evvel o çetin şartlarda bu kadar büyük başarılar kazanmış olan kadın günümüz de ne yazık ki yalnızca evlenip kocasına ve çocuğuna bakmak zorunda kalan pasif bir hayatın içinde yok olmaktadır. İlerlemek şöyle dursun bunca teknolojik yenilik ve gelişmeye rağmen kadınlar oldukları yerde saymaktadırlar" dedi.


Sökeli kadınların duyurulara rağmen yeterli ilgiyi göstermediğinden de yakınarak sitemli konuşan dernek yönetimi, Bedesten Sanat Galerisi'nde hafta boyunca açık kalacak sergiye tüm vatandaşları davet ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Haber
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Angela Merkel Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Can Yaman Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Podolski Okan Buruk Ersun Yanal Ünal Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Söke ADD'den "90 Türk Kadının Fotoğrafları" Sergisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:37:48. #1.14#