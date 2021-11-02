Sokaktan kontrolsüz çıktı, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Sokaktan kontrolsüz çıktı, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sokaktan kontrolsüz çıktı, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı Gaziantep'te iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP (İHA) - Sokaktan kontrolsüz çıktı, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işlek caddede seyir halindeki bir otomobile aniden yola çıkan bir başka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, iki kişi ise hafif yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sokaktan kontrolsüz çıktı, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Sokaktan kontrolsüz çıktı, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Sokaktan kontrolsüz çıktı, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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