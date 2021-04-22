"Sokaktaki Kedileri Sevgiyle Besler Misin Projesi" ilgi gördü
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"Sokaktaki Kedileri Sevgiyle Besler Misin Projesi" ilgi gördü

'Sokaktaki Kedileri Sevgiyle Besler Misin Projesi' ilgi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni tarafından öğrencileri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Sokaktaki Kedileri Sevgiyle Besler Misin Projesi" ilgi gördü.

Samsun 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni tarafından öğrencileri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Sokaktaki Kedileri Sevgiyle Besler Misin Projesi" ilgi gördü.

Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Şerife Durmaz sosyal medyadan öğrencilerine "Sokaktaki Kedileri Sevgiyle Besler Misin" isimli projesini atlatarak evlerinin etrafında bulunan kedileri beslemesini söyledi. Bunun üzerine öğrenciler ailelerine aldırdıkları mamalar ile sokak kedilerini beslediler. Zorlu pandemi döneminde kalpleri yumuşatan bir projeye imza atan minik öğrenciler, hayvan sevgisini yaşayarak öğrendiler.

Öğrencilerine proje kapsamında hayvan sevgisini aşılayan öğretmenleri Şerife Durmaz, "Merhametli çocuklar olun. Kedilerin kuyruğunu çekmeyen, karınca yuvalarına basmayan, köpekleri taşlamayan, ağaç dallarını kırmayan, doğayı ve çevreyi koruyan, yaratılan her şeye merhamet eden, vatan ve millet sevgisiyle yüreği dolup taşan nesiller olarak yetişin ve yetiştirin. Bu yapmış olduğumuz proje sayesinde sokak hayvanlarının bir nebze de olsa sizlerin sayesinde yiyecek bulma fırsatları oldu. Onları daima korumalı ve gözetmeliyiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

'Sokaktaki Kedileri Sevgiyle Besler Misin Projesi' ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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