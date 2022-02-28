SOKAKTA ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler

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SOKAKTA ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada bıçaklanan Sami Mert Pehlivan (32) hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada bıçaklanan Sami Mert Pehlivan (32) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi, 1338 Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde yolda yürüyen Sami Mert Pehlivan, henüz kimliği saptanamayan 2 kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 2 kişi, Pehlivan'ı bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Pehlivan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SOKAKTA ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

SOKAKTA ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

SOKAKTA ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

SOKAKTA ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tarsus, Güncel, Haberler

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