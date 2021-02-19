Sokaktaki kan izleri polisi harekete geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sokaktaki kan izleri polisi harekete geçirdi

19.02.2021 14:58 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:02
Sokaktaki kan izleri polisi harekete geçirdi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir sokakta yaklaşık 100 metre boyunca yerde karların üzerindeki kan izleri, polisi harekete geçirdi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir sokakta yaklaşık 100 metre boyunca yerde karların üzerindeki kan izleri, polisi harekete geçirdi. Vahşi bir hayvanın, sokak köpeklerine saldırdığı tahmin ediliyor.

Başiskele ilçesi Topal Sokak'ta yaklaşık 100 metre boyunca belirli aralıklarda yerde kan izlerini gören vatandaşlar, şüphelenip durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kan izlerini takip ederek inceleme yaptı. Vahşi bir hayvanın sokak köpeklerine saldırdığı üzerinde durulduğu belirtildi.Olayla ilgili araştırma sürerken, kan izlerini görünce korkuya kapılıp polisi aradığını söyleyen Orhan Demirtürk, "Sabah sobanın küllerini dökmeye çıktığımda yerde kan izlerini gördüm. İlk önce çok korktum. Bir kişinin öldürüldüğünü düşünerek hemen polisi aradım. Polis gelip inceleme yaptı. Sokak köpeklerinin vahşi bir hayvan tarafından saldırıya uğradığını tahmin ediyorlar" dedi.


- Başiskelekocaeli
Sokaktaki kan izleri polisi harekete geçirdi
Sokaktaki kan izleri polisi harekete geçirdi
Sokaktaki kan izleri polisi harekete geçirdi
Sokaktaki kan izleri polisi harekete geçirdi
Sokaktaki kan izleri polisi harekete geçirdi
Sokaktaki kan izleri polisi harekete geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Oğuzhan Koç Aleyna Tilki
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokaktaki kan izleri polisi harekete geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 15:30:46. #1.15#
title