04.11.2019 17:54

Öztrak, "Sokaktaki enflasyon ile TÜİK'in enflasyonu arasında ciddi bir fark var. Damadın arkadaşının başında olduğu TÜİK'e çağrıda bulunuyoruz, bu fiyatları nereden topluyorsunuz, şunların adreslerini verin. Sadece siz değil, milletimiz de bu ucuz fiyatlardan istifade etsin." dedi.