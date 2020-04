Sokaktaki dostlar unutulmadı Sokaktaki dostlar unutulmadıDEMRE Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sahillerdeki iş yerlerinin kapanması ile beslenme sorunu yaşayan sokak köpeklerinin her gün bakımını yapmaya başladı.

Demre Belediyesi, ilçedeki hayvan barınağındaki 70 köpeğin dışında sokakta kalan yaklaşık 100 köpeğin bakımını yapıyor. Belediye bir hayvan teknikeri ve bir çalışandan oluşan 2 kişilik ekiple, her gün sokak köpeklerini gözlemliyor. Özellikle Taşdibi, Sülüklü, Kömürlük, Beymelek, Çayağzı sahili ve ilçe merkezinde sokakta yaşamını sürdüren yaklaşık 100 sokak köpeği var. Belediye, koronavirüs salgınının başlamasının ardından, belirli noktalara küçük su havuzları, su kapları, yem tekneleri koydu. Ekipler, her gün belirlenen noktalara giderek, sokaktaki dostlar için düzenli olarak su ve mama bırakıyor. Mamanın yanında kasaplardan toplanan kemikler, pişirilerek bırakılıyor.

Çalışmaları yerinde gören Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Koronavirüs salgınında en çok etkilenenlerden biri de sokak hayvanlarımız, can dostlarımız. Restoranların kapanması, sahillerde insanların olmaması nedeniyle onlar ciddi bir beslenme sıkıntısı yaşıyor. Belediye ekiplerimiz her gün burada mama ve su takviyesi yapıyor. Sizlerden de isteğimiz, evlerinizin önüne bir kap yemek ve bir kap su bırakmanız. Can dostlarımızı unutmayalım" dedi.

Kaynak: DHA