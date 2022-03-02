SOKAKTAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Haberler

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SOKAKTAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de, sokak ortasında çıkan kavgada aralarında husumet bulunan Sami Mert Pehlivan'ı (32) bıçaklayarak öldüren H.M.B. ile yanındaki arkadaşı D.G. yakalandı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'de, sokak ortasında çıkan kavgada aralarında husumet bulunan Sami Mert Pehlivan'ı (32) bıçaklayarak öldüren H.M.B. ile yanındaki arkadaşı D.G. yakalandı.

Olay, 28 Şubat sabahı Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi 1338 Sokak'ta meydana geldi. Sami Mert Pehlivan ile yolda yürürken karşılaştığı 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Pehlivan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Pehlivan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Ekipler, Pehlivan'ı bıçaklayan kişinin H.M.B., yanındaki kişinin ise D.G. olduğunu tespit etti. D.G. olay yerinin yakınlarında, H.M.B. ise saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.

Kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SOKAKTAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

SOKAKTAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

SOKAKTAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

28 Şubat, Tarsus, Güncel, Haberler

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