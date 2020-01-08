Sokaktaki canlılara mama desteği
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Sokaktaki canlılara mama desteği

Çankaya Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için soğuk kış günlerinde kuru mama dağıtımına başladı.

08.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:47
Sokaktaki canlılara mama desteği

, sokakta yaşayan hayvanlar için soğuk kış günlerinde kuru mama dağıtımına başladı.


Çankaya Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için hava sıcaklığının eksilere ulaştığı soğuk kış döneminde kuru mama dağıtımına başladı. Kış dönemi yiyeceğe ulaşmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yapılan çalışma , Oran, Kırkkonaklar, Bademlidere, Zafartepe, Yaşamkent, Türkkonut, Dodurga, Konutkent, Çayyolu, Yakup Abdal bölgelerinde yoğunlaştırıldı. Mevcut mama stoğundan sokaktaki canları da beslediklerini dile getiren yetkililer, "Kış aylarında özellikle kar yağışı ve don olayının görüldüğü zamanlarda sokak hayvanlarının yiyeceğe ulaşması çok zor oluyor. Çankaya Belediyesi olarak bölgelere kuru mama desteğinde bulunuyoruz. Çalışmalarımızı bölgedeki yerel hayvan görevlileri ve hayvanseverlerle birlikte yapıyoruz" dedi.


Çankaya Belediyesi. Dikmen, Kırkkonaklar, Ümitköy, Çayyolu, Bademlidere, Oran, 100. Yıl gibi 15 farklı semtte bulunan besleme alanlarına ise günaşırı kamu kurumlarının yemekhanelerinden alınan artık yemekleri bırakıyor. Besleme noktaları insan nüfusunun az olduğu bölgelerde oluşturuluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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