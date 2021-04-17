Sokaktaki canlar unutulmuyor
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Sokaktaki canlar unutulmuyor

Sokaktaki canlar unutulmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesi ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için besleme faaliyetlerini sürdürüyor.

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Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesi ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için besleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla, sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara mama desteği aksatılmıyor. Vatandaşların büyük kısmının evlerinde kalması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin belirli noktalarına kuru mamalar bırakarak, can dostlarına destekte bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, sokak hayvanları için her duyarlı vatandaşın kapısının önüne kuru mama ve su bırakabileceğini de hatırlatıyor. - ESKİŞEHİR

Sokaktaki canlar unutulmuyor
Sokaktaki canlar unutulmuyor
Sokaktaki canlar unutulmuyor
Sokaktaki canlar unutulmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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