Sokaktaki canlar unutulmadı İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Sokak Hayvanları Genelgesi doğrultusunda, Adana Valiliği himayesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından il genelinde bulunan hayvan barınakları dezenfekte edildi, sokaktaki canlar için mama ve yiyecek bırakıldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Sokak Hayvanları Genelgesi doğrultusunda, Adana Valiliği himayesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından il genelinde bulunan hayvan barınakları dezenfekte edildi, sokaktaki canlar için mama ve yiyecek bırakıldı.

Ziyaretler sırasında hayvan barınaklarındaki hayvanların genel durumları, hayvanlara yapılan tedavi uygulamaları ve barınakların fiziki imkanları ile barınaklarda salgından korunmaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar denetlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma; hayvan barınaklarında dezenfekte etme işlemi gerçekleştirilmesinin ardından barınaktaki, park, bahçe ve sokaklardaki hayvanların yem, mama, yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sürdü.

Yapılan çalışmalarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Mahmut Demirtaş, "İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge doğrultusunda ilimiz genelindeki hayvan barınakları, ilgili müdürlüğümüzün personelleri tarafından denetlendi. İçinde bulunduğumuz süreç, bizler için zorken hiç şüphesiz sokaktaki canlar için daha da zor. Biz, barınaklardaki ve sokaklardaki hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için üzerimize düşen vazifeyi aralıksız sürdüreceğiz. Kıymetli vatandaşlarımızın da sokaktaki dostlarımızı unutmayacağına olan inancım sonsuz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA