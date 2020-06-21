Sokaktaki can dostlara 'baba' şefkatiyle yaklaşıyor
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Sokaktaki can dostlara 'baba' şefkatiyle yaklaşıyor

İZMİR'de yaşayan emekli gazeteci Seçkin İyener (60), aç kalan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Sokaktaki can dostlara 'baba' şefkatiyle yaklaşıyor
21.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:41

İZMİR'de yaşayan emekli gazeteci Seçkin İyener (60), aç kalan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. İyener, her hafta 400 kilogram mamayı özellikle şehir merkezinden uzaktaki, yazlık bölgelerde yaşayan canlara taşıyor. 

Normal zamanlarda sürekli dağ yürüyüşlerine ve doğada kamp yapmaya gittiği için sokak hayvanlarının nerelerde yoğunlaştığını bilen hayvansever İyener, mama torbalarını arabasına doldurup yola çıkıyor. Çeşme, Foça, Karaburun, Gümüldür, Urla ve Seferihisar ilçelerine giden İyener, adeta sokaktaki can dostlara babalık yapıyor. Kendisine sosyal medyadan ulaşıp mama yardımı yapan kişilerin de desteği sayesinde, salgın tehdidi bitene kadar her gün bu etkinliği gerçekleştireceğini söylüyor. Her defasında, hayvanların onu gördüklerinde heyecanlandığını aktaran İyener, "Türkçemizde 'babalık yapmak' diye bir kavram var. Aslında babalık yapmak sadece çocuklarının babası olmamaktır. 'Babalık yap' sözü bütün canlılara, doğaya, hayvanlara yardım edebilmek, vicdanlı ve sevgi dolu yaklaşabilmektir. Ben de sokak hayvanlarının babası olmaya çalışıyorum. Onlar da beni babaları olarak görüyor. Haşır neşir oluyoruz. yiyeceklerimizi paylaşıyoruz. Ömrüm yettikçe onlara babalık yapıp, yardım etmeye çalışacağım. Bence herkes babalığını tüm canlılara gösterebilmeli" dedi.

'HİÇ İNSANIN OLMADIĞI YERLERDEKİ HAYVANLAR ZOR DURUMDA'Normal zamanlarda da her zaman bagajında mama bulundurduğundan bahseden İyener,  "İlçelerde, hiç insanın olmadığı yerlerdeki hayvanlar çok zor durumdalar. Birkaç arkadaşım da bana yardım ediyor. Fakat çok fazla sokak hayvanı olduğu için ilk başlarda mama yetmemeye başladı. Sosyal medyadan destek istedik. Bir duyuru yaptım ve inanılmaz bir geri dönüş oldu. Şehir merkezindeki hayvanlar bir şekilde doyuyor ama çevrede kalanların durumu çok kötü. Bizi görünce deli oluyorlar, çok mutlu oluyorlar. Çok açlar. Gözle görülmüyor ama oraya gittiğinizde kötü tabloyu görüyorsunuz" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN YARDIM GELİYOR'Türkiye'nin her yerinden mama yardımı geldiğini anlatan İyener, "Hakkari'den bir telefon geldi. 'Kardeş, seni çok sevdik, melek gibi adamsın. Sana mama gönderiyoruz' dediler. Köpeği vefat eden yaşlı bir teyzemiz ağlayarak aradı, köpeğinden kalan 4-5 paket mama olduğunu ve bağışlamak istediğini söyledi. Evine gidip mamaları aldım, duygusal anlar yaşadık. Hiç tanımadığım bir çok insan çok destek veriyor, onlarla dostluk kuruyoruz. Büyük bir yardımlaşma zinciri oluşturduk. Zaten sürekli dağlara, doğa kamplarına gidiyorum. Oralara gittiğimde bundan sonra da, normal zamanlarda da dostlarımızı beslemeye devam edeceğim. Bazen tilkileri, domuzları hatta kurtları bile besleyebiliyoruz. Doğayı ve hayvanları sevmek benim hayata bakış açım" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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