Sokakta yürüyen kişinin cebindeki 170 TL'yi çalan yankesici yakalandı
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Sokakta yürüyen kişinin cebindeki 170 TL'yi çalan yankesici yakalandı

Sokakta yürüyen kişinin cebindeki 170 TL'yi çalan yankesici yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

ADANA'da sokakta yürüyen Mehmet G.'nin (58) cebindeki 170 TL'yi yankesicilik yöntemiyle çalan Damla G. (32), yakalandı.

ADANA'da sokakta yürüyen Mehmet G.'nin (58) cebindeki 170 TL'yi yankesicilik yöntemiyle çalan Damla G. (32), yakalandı.

Olay, 12 Nisan günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet G. ara sokakta yürürken, arkasından yaklaşan kişi, cebindeki 170 TL'yi yankesicilik yöntemiyle çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden Mehmet G., polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden, şüphelinin 'yankesicilik', 'dolandırıcılık', 'nitelikli yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Damla G. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla Damla G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Damla G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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